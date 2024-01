Milano: legali su Park towers, 'Bluestone ha agito lecitamente'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Solo a partire da domani potremo vedere gli atti contenuti nel fascicolo della procura e potremo esporre le ragioni per cui riteniamo che Bluestone abbia agito lecitamente, in totale trasparenza e buona fede. Anche di recente, d’altronde, il Comune di Milano...

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – "Solo a partire da domani potremo vedere gli atti contenuti nel fascicolo della procura e potremo esporre le ragioni per cui riteniamo che Bluestone abbia agito lecitamente, in totale trasparenza e buona fede. Anche di recente, d’altronde, il Comune di Milano ha confermato la legittimità del titolo edilizio rilasciato". Lo affermano gli avvocati Nicolò Pelanda e Andrea Soliani che hanno assistito la società Bluestone nelle indagini legate al progetto Park Towers a Milano. "Titolo edilizio che, teniamo a precisare, presenta caratteristiche assolutamente identiche a quelle di altre diverse centinaia di iniziative immobiliari attualmente in corso o realizzate negli ultimi anni" concludono gli avvocati.