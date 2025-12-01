Milano: manager violentata, appello conferma condanna in abbreviato

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - I giudici della corte d'Appello di Milano hanno confermato la condanna con rito abbreviato a 3 anni e 7 mesi nei confronti di un 23enne imputato per violenza sessuale di gruppo. La vittima, una manager, aveva denunciato l'abuso subito la sera del 21 marzo 2023,...