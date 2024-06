Milano, rintracciato uno dei due 16enni evasi dal Beccaria

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - È stato rintracciato uno dei due detenuti 16enni evasi venerdì pomeriggio dall'Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. E' accaduto intorno alle 2.30, alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. "Ancora in corso le ricerc...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – È stato rintracciato uno dei due detenuti 16enni evasi venerdì pomeriggio dall'Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. E' accaduto intorno alle 2.30, alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese.

"Ancora in corso le ricerche dell'altro fuggiasco, ma siamo ottimisti", fa sapere Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, che sottolinea: ''Non altrettanto ottimismo possiamo esprimere, invece, sulle sorti delle carceri, per minori e adulti, che continuano a essere abbandonate a se stesse. Singolare, anche dopo simili episodi, il silenzio del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio".

