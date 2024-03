Milano: scatta messa a dimora di 1500 alberi in Parco della Vettabbia

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Sono iniziati i lavori per la messa a dimora di 1500 piante nel Parco della Vettabbia, all’interno dell’agroforesta situata nel Parco Agricolo sud di Milano. Un intervento realizzato grazie al sostegno di Arca Fondi Sgr e che rientra in Mosaico Verde, la camp...

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Sono iniziati i lavori per la messa a dimora di 1500 piante nel Parco della Vettabbia, all’interno dell’agroforesta situata nel Parco Agricolo sud di Milano. Un intervento realizzato grazie al sostegno di Arca Fondi Sgr e che rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree verdi, il recupero degli ecosistemi terrestri e acquatici e la rigenerazione ambientale, promossa da AzzeroCo2 e Legambiente.

Un intervento di forestazione che vuole unire rigenerazione territoriale, sostenibilità e valorizzazione agricola, realizzato in collaborazione con Soulfood Forestfarms Hub Italia – organizzazione impegnata nello sviluppo di progetti socioculturali, con l’obiettivo di creare un living lab nel Parco della Vettabbia per la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di pratiche agroecologiche – e l’organizzazione non profit Terzo Paesaggio insieme all’azienda agricola Davide Longoni nell’ambito del progetto MadreProject Scuola del Pane e dei Luoghi.

L’area di intervento si trova all’interno dell’azienda agricola Davide Longoni, che coltiva cereali senza uso di concimi o diserbanti e il cui progetto prevede la creazione di un campo sperimentale composto da una coltivazione di grani evolutivi dai quali nascerà il primo pane di Milano. L’intento è testare modelli produttivi più resilienti ai cambiamenti climatici e in grado di offrire servizi ecosistemici per la città. Particolare attenzione è stata quindi posta nella scelta delle piante che verranno messe a dimora individuate tra le specie coerenti con le condizioni climatiche e naturalistiche del territorio, tra le quali il salice, l’acero, il pioppo, il frassino, il sambuco, il nocciolo, il cotogno e il ciliegio.

L’intervento si svolge anche con il contributo di alcuni dipendenti di Arca Fondi Sgr, che nella giornata odierna, oltre a mettere a dimora alcune centinaia di piante, hanno potuto partecipare ad un laboratorio di panificazione organizzato dal Panificio Davide Longoni. L’incontro ha visto inoltre la partecipazione di Agostino Belvisi, responsabile direzione risorse umane e affari generali di Arca Fondi Sgr, Alessandro Di Donna, presidente di Soulfood Forestfarms, Andrea Perini fondatore del progetto Terzo Paesaggio e Nicola Merciari, responsabile commerciale dell’area sostenibilità di AzzeroCo2.

"Soulfood Forestfarms, insieme a Terzo Paesaggio, sono da anni impegnati in pratiche di rigenerazione per l’ambito Corvetto e Chiaravalle a Milano -ha dichiarato Alessandro Di Donna, presidente di Soulfood Forestfarms-. Grazie al contributo di Arca Fondi hanno potuto sviluppare insieme il progetto paesaggistico e agroforestale che ospiterà la Biblioteca del Grano di Azienda Agricola Davide Longoni e MadreProject, Scuola del Pane e dei Luoghi, dove già il maestro panificatore Davide Longoni produce un pane agricolo di città. Il progetto è un modello replicabile in altri contesti, dove il panificatore attento al nesso artigiano-agricoltore, intende evolvere l'ecosistema produttivo a favore della produzione di servizi ecosistemici diversificati sia ecologici che culturali. Il campo sperimentale sarà un’aula a cielo aperto per le studentesse e gli studenti di MadreProject, Scuola de Pane e dei Luoghi e per le scuole del territorio periferico".

I nuovi alberi e arbusti contribuiranno ad incrementare la biodiversità dell’agroforesta, aumenteranno la copertura arborea del parco e porteranno ad un generale miglioramento della qualità dell’aria attraverso l’assorbimento di Co2 durante il ciclo di vita degli alberi.