Milano si mobilita per la giustizia: manifestazione antirazzista in piazza

Una mobilitazione per la giustizia

Milano si prepara a una manifestazione di grande rilevanza sociale, prevista per sabato 11 gennaio in Piazza San Babila. Il coordinamento antirazzista ha lanciato un appello per chiedere verità e giustizia per Ramy e Fares, due giovani vittime di episodi di violenza che hanno scosso la comunità. Questo evento non è solo un momento di protesta, ma rappresenta anche un forte richiamo all’attenzione su temi di giustizia sociale e diritti umani.

Il contesto della manifestazione

Negli ultimi tempi, Milano è stata al centro di un acceso dibattito sulla sicurezza, spesso caratterizzato da una retorica che ha suscitato preoccupazioni tra le comunità più vulnerabili. Gli organizzatori della manifestazione sottolineano che la vera sicurezza non può essere garantita attraverso la violenza o l’abuso di potere. “Sicurezza è non venir uccisi dai carabinieri per un illecito amministrativo”, affermano, evidenziando la necessità di un approccio più umano e rispettoso dei diritti di tutti. La manifestazione di sabato rappresenta quindi un’opportunità per ribadire l’importanza di una società inclusiva e giusta.

Le adesioni e il supporto della comunità

Numerose realtà sociali hanno già aderito all’iniziativa, tra cui il centro sociale Cantiere e lo spazio mutuo soccorso. Questi gruppi non solo parteciperanno alla manifestazione, ma saranno anche presenti in piazza per il corteo che si svolgerà oggi, partendo da piazza XXIV maggio. Il collettivo Rebelot ha lanciato questo corteo per ricordare Ramy e per chiedere giustizia, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime e di lottare contro ogni forma di discriminazione e violenza.