Milano: torna il 24 marzo 'Stramilano', corsa celebra la sua 51esima edizione

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Domenica 24 marzo torna l’appuntamento podistico più atteso dell’anno a Milano e non solo, la Stramilano 2024, giunta alla 51esima edizione. Piazza Duomo e Piazza Castello, le due location di partenza storiche della stracittadina più famosa d’Italia, sono pronte ad accogliere le migliaia di atleti, appassionati e famiglie che ogni anno dal 1972, invadono la città meneghina per una giornata di festa e sport. L’anno scorso, in occasione del 50esimo compleanno di Stramilano, sono state ben 60.000 le persone che si sono riversate tra le vie milanesi colorandole di rosso.

"Da oltre 50 anni spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala- la Stramilano, ad ogni edizione, ci ricorda che lo sport avvicina le persone e che correre all’aria aperta insieme a familiari, amici, colleghi o in compagnia di altri appassionati fa bene al corpo e alla mente. La bellezza e la gioia dello stare insieme sono alla base del successo della Stramilano: una corsa per tutte le età, che sa entusiasmare e coinvolgere tanti milanesi e runner professionisti e amatoriali, anche provenienti da fuori città. Il prossimo 24 marzo si rinnova l’appuntamento con la stessa energia e passione: non resta che partecipare e vivere a pieno queste belle emozioni".

"Da più di 50 anni -aggiunge Lara Magoni, sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia- Stramilano rappresenta un'occasione unica per unire tutti i runner più esperti ad appassionati e famiglie. Un momento unico di sana condivisione e socialità che solo lo sport sa regalare. Le corse cittadine hanno un fascino incredibile perché permettono di vivere la città in modo diverso, trasformando le nostre piazze e vie in dei musei a cielo aperto. Milano sarà avvolta in un’atmosfera ricca di entusiasmo già dai giorni prima della partenza. Una grande festa dello sport in cui si corre ognuno con le proprie aspettative e obbiettivi ma tutti insieme. Come sempre accade, sarà emozionante vedere la fatica di tanti volti aprirsi in sorrisi bellissimi. Buona Stramilano a tutti".

"La Stramilano è una corsa che non teme il passare del tempo e che, ogni anno, trova nuove energie e stimoli per migliorarsi e coinvolgere sempre più persone -sottolinea Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche giovanili del Comune di Milano-. Una manifestazione alla portata di tutti e tutte, senza limiti di età, in cui l’importante non è la classifica ma esserci, e trascorrere del tempo all’aria aperta facendo attività sportiva, ognuno con il suo passo, da soli o in compagnia. La Stramilano è un ospite d’onore nel calendario degli eventi sportivi in città: nel 2023 l’appuntamento è raddoppiato, grazie all’inedita Stramilano Sottozero, a testimoniare la grande originalità degli organizzatori. Ora, però, ad attenderci il 24 marzo sono i tradizionali tre tracciati, e l’imperdibile occasione di apprezzare la bellezza di Milano, una domenica mattina di primavera, tra i luoghi simbolo di ieri e di oggi che la raccontano".

Quest’anno madrina della manifestazione sarà Jessica Brugali, conduttrice radiofonica e una delle tiktoker più seguite d’Italia con oltre 10 milioni di follower che, con la sua simpatia e il suo entusiasmo, accompagnerà i runner su ogni percorso di Stramilano. La corsa, come da tradizione, si svilupperà in tre grandi eventi: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon. A inaugurare la Stramilano 2024 sarà l’Half Marathon che partirà da Piazza Castello alle 8.30 e, dopo un percorso di 21,097 km, si concluderà sempre ai piedi della dimora degli Sforza. L’evento è dedicato agli atleti professionisti e appassionati maratoneti che hanno dimostrato un enorme interesse per la mezza maratona milanese. L’anno scorso, infatti, hanno partecipato il numero record di ben 5.500 corridori, dimostrazione che la Half Marathon di Stramilano è tra le corse cittadine più amate.

Alle 9.30 partiranno da Piazza Duomo i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città come Corso Venezia, Piazza V Giornate, Piazza XXIV Maggio e molte altre. Alle 10.00, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i piccoli corridori che insieme ai loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km. Per entrambe le corse non competitive l’arrivo sarà all’iconico Arco della Pace dove tutti partecipanti potranno ricevere la loro medaglia e ci sarà anche l’area ristoro in cui godersi un meritato riposo e divertimento.

"Da oltre cinquant’anni Stramilano è sinonimo di festa e condivisione -commentano Andrea Alzati e Michele Mesto, organizzatori di Stramilano-. Una giornata in cui gli atleti professionisti possono mettersi alla prova e, al tempo stesso, corridori amatoriali e famiglie hanno l’occasione di stare insieme e divertirsi tra le strade del centro di Milano. Siamo orgogliosi di aver creato un evento inclusivo e positivo che ogni anno raccoglie decine di migliaia di persone che si fanno promotori di uno stile di vita sano e attivo, nonché dell’importanza di godersi la vita insieme alle persone che si amano, all’aria aperta".

Il Villaggio degli Atleti sarà come sempre allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza Castello e offrirà agli atleti professionisti assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse.

La Stramilano però vuol dire anche socializzazione, aggregazione e solidarietà. Da sempre infatti sostiene diverse associazioni, fra cui: Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale, Cooperativa Sociale Fabula per l’educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili, City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi e Bistari Bistari Kalika che opera in Nepal.

All’evento prenderanno parte anche l’Esercito Italiano con un migliaio di atleti militari provenienti non solo dalla Lombardia, ma da tutta Italia, e il Centro Sportivo Carabinieri con un nutrito gruppo. Ad assicurare il successo della manifestazione sarà, come sempre, il Comitato Organizzatore che opera con il Patronato di Regione Lombardia, il Patrocinio del Comune di Milano, con Iaaf, Fidal e Coni, con il contributo di Hoka, Esselunga e Banco Bpm come main sponsor, e con il supporto di altre importanti aziende.