Millie e Michele sono stati protagonisti a Temptation Island, dove Michele ha rivelato che Millie aveva una relazione con un suo amico prima di lui.

Millie e Michele si sono aggiunti come settima coppia nella nuova stagione di Temptation Island, potendo essere l’ultima coppia annunciata. Entrambi originari di Rimini, hanno deciso di sfidare la solidità del loro rapporto al Is Morus Relais. Millie, che prima di stare con Michele aveva avuto un flirt con uno dei suoi amici, ha un carattere molto aperto e amichevole, cosa che irrita molto Michele. “Mi presento, io sono Millie, 24 anni e fidanzata con Michele da quasi due anni. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per dimostrare a Michele che pur essendo estroversa e solare, non mancherei mai di rispetto a lui. Lui dice che sono troppo confidenziale con i suoi amici e questo lo infastidisce. Che io rida, scherzi o sia sempre in movimento, pare che tutto quello che faccio sia sbagliato.” Michele invece sostiene: “Non mi fido di Millie, non agisce come una ragazza fidanzata dovrebbe fare. Il fatto che abbia avuto un passato con un mio amico complica ulteriormente le cose e spesso mi fa pensare di porre fine alla relazione. Certi amici mi spingono alla stessa conclusione”. Questa nuova coppia si unisce ad altre sei già annunciate: Diandra e Valerio; Titty e Antonio; Giulia e Mirco; Anna e Alfred; Sara e Fabio; Federica e Alfonso.