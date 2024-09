Milly svela i contrasti e le celebrità altezzose nei retroscena di Ballando.

Le recenti voci sulla presenza di un partecipante snob nel backstage di "Ballando con le Stelle" sono state smentite ieri da Milly Carlucci nel programma Da Noi A Ruota Libera. Al contrario, Carlucci ha rivelato l'esistenza di tensioni tra i nuovi istruttori di danza dello show, risultato di una forte competitività, che secondo la presentatrice non dovrebbe però essere vista in modo negativo.

Le preparazioni per Ballando con le Stelle sono in pieno svolgimento e la pillola di gossip scorsa settimana da Dagospia indicava che un partecipante in backstage avrebbe presentato richieste stravaganti e avrebbe mostrato un comportamento eccessivamente snob. Tuttavia, ieri durante il programma Da Noi A Ruota Libera, Milly Carlucci ha negato queste voci, parlando invece di tensioni tra i nuovi istruttori di danza (ecco chi sono).

Francesca Fialdini ha interrogato: “Recentemente è circolata una notizia riguardante un vip snob. Anche Il Messaggero riporta: “Ballando con le Stelle, le indiscrezioni, un partecipante troppo snob rischia l’esclusione”. C’è qualche verità in questo? Sonia ha subito negato che si tratasse di lei. Se non è Sonia Bruganelli, allora di chi stiamo parlando?”.

La Carlucci ha respinto le speculazioni: “Non è nessuno! Qualcuno scrive qualcosa al mattino e il resto della rete si mette a commentarlo. Quello che era iniziato come un’opinione di un giornalista, dicendo ‘secondo me c’è qualcuno troppo snob’, è poi diventato una notizia affermando ‘ce n’è sicuramente uno’. Posso assicurarti che non c’è tempo per essere snob. Quando siamo dietro le scene, tutti sudati e stanchi dalle prove, non abbiamo tempo per comportarci da snob, ti lo giuro.”

La tensione tra gli istruttori di danza, la scoperta di Milly Carlucci.

Dunque, vi rivelo un segreto, esistono nuove rivalità tra gli insegnanti, è un fatto. Tuttavia, non è necessario che sia percepito come qualcosa di negativo. Alla fine, ciò può essere anche salutare perché il contendente dovrebbe essere desideroso di provare la sua identità e di superare l’altro, altrimenti che tipo di competizione sarebbe? E per il nuovo insegnante che desidera farsi notare, questa è una cosa positiva e importante. Questa è una realtà e l’ho rivelata qui. Quindi, una volta che abbiamo determinato che c’è tensione tra alcuni insegnanti, l’unico passo successivo è identificare questi ballerini che sono così fortemente competitivi.