Condanna della Corte dei Conti: Lucano, ex sindaco di Riace, dovrà risarcire 531mila euro per irregolarità nella gestione dei fondi migranti

Secondo le informazioni fornite dalla Corte dei Conti, Mimmo Lucano è stato condannato a risarcire un importo di 531mila euro. Lucano, attualmente eurodeputato per Alleanza Verdi e Sinistra, era sindaco di Riace durante il suo secondo mandato. Durante questo periodo, il suo approccio noto come “modello Riace” ha ricevuto attenzione per il suo impegno nell’accoglienza dei migranti, promuovendo la loro integrazione attraverso una strategia territoriale. Tuttavia, la Corte ha rilevato delle irregolarità nella gestione dei fondi destinati ai migranti, portando così a questa richiesta di risarcimento