Un episodio di disturbo ai sistemi di GPS ha interessato questa mattina un jet militare spagnolo con a bordo la Ministra della Difesa, Margarita Robles. Il caso, avvenuto mentre l’aereo sorvolava il Mar Baltico in prossimità dell’enclave russa di Kaliningrad, riporta nuovamente l’attenzione sulla sicurezza dei voli militari nelle aree ad alta tensione geopolitica.

Visita della Ministra Robles in Lituania: un impegno per la sicurezza collettiva

La Ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, è in visita in Lituania nell’ambito della missione NATO di sorveglianza aerea nel Baltico, sottolineando l’impegno della Spagna nel rafforzare la sicurezza collettiva e la difesa del fianco orientale dell’Alleanza Atlantica.

Durante la tappa alla base aerea di Siauliai, Robles ha incontrato i membri del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) “Vilkas”, costituito da otto caccia Eurofighter e circa 150 militari spagnoli. Il contingente è integrato nella missione di Polizia Aerea Potenziata (eAP) della NATO, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dello spazio aereo dei Paesi baltici. Sotto il comando del tenente colonnello Francisco Holgado del Águila, l’unità spagnola ha sostituito il distaccamento rumeno lo scorso 31 luglio e resterà operativa fino a novembre 2025.

La visita si svolge in un contesto di crescente tensione nella regione, segnato da recenti violazioni dello spazio aereo da parte di velivoli russi, episodi che hanno spinto la NATO a convocare consultazioni straordinarie per rafforzare la sicurezza e la deterrenza sul fianco est dell’Alleanza.

Ministra della Difesa spagnola, disturbi al GPS in volo

Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa spagnolo e confermato da fonti dei media locali, il velivolo diretto dalla Spagna alla Lituania ha subito un’interferenza al sistema GPS simile a quella registrata tre settimane fa durante il viaggio della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Nonostante l’anomalia, l’aereo era dotato di sistemi in grado di gestire e neutralizzare tali disturbi, che, secondo le stesse fonti, rappresentano episodi ricorrenti lungo questa rotta, coinvolgendo anche voli civili.