Minorenne arrestato per sparatoria su autobus a Mantova

Un episodio inquietante su un autobus di linea

Il 22 novembre scorso, un episodio di violenza ha scosso la comunità di Asola, in provincia di Mantova. Un minorenne, già indagato per lesioni gravi, è stato arrestato dopo aver esploso un colpo di arma da fuoco a bordo di un autobus di linea, ferendo un altro giovane. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio, mentre il mezzo trasportava studenti delle scuole superiori. La notizia ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i genitori e i cittadini, evidenziando un problema crescente di violenza giovanile.

Le indagini e il ferito

Le indagini condotte dai carabinieri di Asola hanno ricostruito i dettagli dell’incidente. Il ragazzo ferito, soccorso dai compagni, è stato immediatamente trasportato all’ospedale civile di Mantova. I medici hanno confermato che le ferite erano state causate da un proiettile, e hanno proceduto a rimuovere l’ogiva di un proiettile di piccolo calibro che aveva provocato anche la frattura della mandibola. La gravità della situazione ha messo in luce non solo il rischio di violenza tra i giovani, ma anche la necessità di interventi mirati per prevenire tali episodi.

Il ritrovamento dell’arma

L’arma utilizzata, una Beretta calibro 6,35, è stata rinvenuta nel fiume Oglio, nel comune di Canneto, grazie all’intervento del Nucleo carabinieri subacquei di Genova. Questo ritrovamento ha sollevato interrogativi su come un’arma da fuoco sia finita nelle mani di un minorenne e sulla facilità con cui i giovani possano accedere a strumenti letali. Le autorità stanno ora indagando per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento e per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.