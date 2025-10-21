Home > Flash news > **Minori: ok Camera a ddl su affido, 131 sì e nessun voto contrario**

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – La Camera ha approvato il ddl in materia di tutela dei minori in affidamento. I sì sono stati 131, nessun voto contrario. Le opposizioni si sono astenute.