**Minori: ok Camera a ddl su affido, 131 sì e nessun voto contrario**

**Minori: ok Camera a ddl su affido, 131 sì e nessun voto contrario**

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La Camera ha approvato il ddl in materia di tutela dei minori in affidamento. I sì sono stati 131, nessun voto contrario. Le opposizioni si sono astenute. ...