Minturno e la preparazione al rischio tsunami

Il comune di Minturno, situato nella provincia di Latina, si distingue come il primo comune italiano ad affrontare il rischio tsunami con un approccio proattivo. Questo riconoscimento, che verrà ufficialmente conferito il 25 ottobre, è un segno tangibile dell’impegno della comunità nella prevenzione e nella gestione delle emergenze. Il premio “Tsunami Ready” è assegnato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco e rappresenta un traguardo significativo per la sicurezza della popolazione locale.

Il percorso di accreditamento

Minturno ha avviato il suo percorso di accreditamento nel luglio 2020, diventando il primo comune dell’area Euro-Mediterranea a implementare un programma di mitigazione del rischio tsunami. Questo programma non si limita a misure di emergenza, ma include anche una serie di interventi strategici. Tra questi, la valutazione del rischio, l’installazione di sistemi di allerta e la realizzazione di simulazioni di evacuazione nelle scuole. Queste azioni hanno contribuito a creare una cultura della sicurezza e della consapevolezza tra i cittadini, rendendo Minturno un modello da seguire.

Il programma ‘Tsunami Ready’

Il programma ‘Tsunami Ready’ promuove la preparazione al rischio tsunami attraverso un coinvolgimento attivo delle amministrazioni locali, della Protezione Civile e dei cittadini. L’obiettivo è migliorare la sicurezza in tutte le fasi dell’emergenza, dalla prevenzione alla risposta. Durante l’evento di premiazione, il sindaco Gerardo Stefanelli e il vicesindaco Elisa Venturo saranno affiancati da esperti del settore, come Alessandro Amato, responsabile del Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questo incontro rappresenta un’opportunità per condividere best practices e rafforzare la rete di sicurezza a livello nazionale.