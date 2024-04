Sulle Alpi bellunesi una valanga ha travolto sei persone a Forcella della Neve, nell’area del lago di Misurina. Solo una delle sei persone è rimasta ferita, seppur in maniera lieve.

La valanga

La valanga è stata registrata poco dopo mezzogiorno nella giornata di oggi, 2 aprile. Subito è scattato l’allarme e sono stati immediatamente coinvolti il soccorso alpino e l’elisoccorso dell’Usl 1 di Belluno.

I feriti e il pericolo valanghe

Sei persone sono rimaste coinvolte nello smottamento. Cinque di queste, pur se travolte dalla neve, sono uscite indenni. Un sesto escursionista invece è rimasto ferito lievemente ed è stato portato in ospedale.

Il bollettino dell’Arpav segnala per oggi sulle Dolomiti un pericolo di valanga “forte” di grado 4 per la presenza di neve umida con debole coesione. Occorre aspettarsi valanghe spontanee di neve bagnata e umida, anche molto grandi, lungo tutti i pendii ripidi in tutte le esposizioni. Le valanghe, in alcuni casi potranno raggiungere anche quote dove la neve è scomparsa per la fusione.

Nel week end le autorità avevano disposto la chiusura dei passi Fedaia, Pordoi, Val Parola e Giau proprio a causa del rischio valanghe per il maltempo.