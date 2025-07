Mo: aggressione ebrei, Digos prosegue con identificazioni, focus su due famiglie

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - Due famiglie italiane sarebbero al centro delle identificazioni da parte della Digos di Milano per l'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate, sull'A8, ai danni di un turista francese che era in compagnia del figlio di 6 anni....

Milano, 30 lug. (Adnkronos) – Due famiglie italiane sarebbero al centro delle identificazioni da parte della Digos di Milano per l'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate, sull'A8, ai danni di un turista francese che era in compagnia del figlio di 6 anni. Personale della polizia, coordinato dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, sta procedendo a identificare i due nuclei familiari (con cognome straniero) composto anche da italiani di seconda generazione.

Il focus degli investigatori si concentra su una decina di persone, di cui bisognerà stabilire l'eventuale partecipazione all'aggressione verbale – immortalata con un video – o a quella fisica che sarebbe avvenuta nel bagno lontano dalle telecamere. Sicuramente tre le persone già identificate, si tratta di persone non note. Il fascicolo sull'aggressione vede come ipotesi di reato quello di percosse (in assenza del certificato medico che certifichi le lesioni) con l'aggravante dell'odio razziale.