Mo: al Jazeera, '38 morti a Khan Younis in raid Idf, 14 sono minorenni...

Mo: al Jazeera, '38 morti a Khan Younis in raid Idf, 14 sono minorenni...

Gaza, 25 ott. (Adnkronos) – Sono 38 i morti del raid dell'esercito israeliano a Khan Younis. Lo riporta al Jazeera, citando fonti mediche che precisano che 14 delle vittime sono minorenni rimasti soffocati a causa del fumo dei missili israeliani. Di questi, 13 appartenevano alla stessa famiglia.

Molti cadaveri giacciono a terra nell'ospedale Nasser, racconta l'emittende del Qatar, mentre genitori e parenti danno l'ultimo saluto alle vittime, che sono state trasferite per la sepoltura. Testimoni confermano che i residenti in queste aree non erano stati avvisati prima di essere colpiti.