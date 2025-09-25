Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla missione politica, fregata minimo indispensabile'

Home > Flash news > Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla missione politica, fregata minimo indispe...

Roma, 25 set.-(Adnkronos) – "Sinceramente non capisco questa enfasi, Crosetto ha fatto il minimo indispensabile mandando la fregata: stiamo parlando di un attacco avvenuto in acque internazionali su una nave che batte bandiera italiana, dove ci sono degli italiani, non poteva non intervenire. Ma qui il punto è un altro. Al di là dell'aspetto umanitario e dei viveri che serve far arrivare a Gaza, la Flotilla è anche una missione politica, e lo rivendico convintamente: una missione politica che cerca di fermare il genocidio di Netanyahu e di mettere pressione sui governanti che non hanno il coraggio di fare quello che i cittadini chiedono di fare.

Una missione politica dal basso che vede il coinvolgimento di persone coraggiose che mettono a repentaglio persino la propria incolumità." Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino intervenendo alla trasmissione L'aria che tira su La7.