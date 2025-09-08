Tel Aviv, 8 set. (Adnkronos) – Quattro persone sono morte nell'attacco terroristico avvenuto all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo ha reso noto il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom.
Mo: attentato a Gerusalemme est, 4 morti
