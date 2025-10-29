Mo: Baldelli (Fdi), 'Albanese insulta l’Italia e delegittima l’Onu'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Accusare l’Italia di ‘complicità in genocidio’ è una menzogna indegna e vergognosa. Francesca Albanese usa la sua carica Onu come un megafono politico, stravolgendo il diritto e piegandolo all’ideologia anti-occidentale. E tutto...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Accusare l’Italia di ‘complicità in genocidio’ è una menzogna indegna e vergognosa. Francesca Albanese usa la sua carica Onu come un megafono politico, stravolgendo il diritto e piegandolo all’ideologia anti-occidentale. E tutto ciò proprio mentre la legittimità del suo mandato è messa in discussione da anomalie registrate dalla ‘Un Watch’.

Con simili accuse, non solo offende l’Italia, ma delegittima le Nazioni Unite, trasformando un ruolo di garanzia in uno strumento di propaganda". Così Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d'Italia, a seguito del rapporto presentato dalla relatrice Onu.

"Aspettiamo di vedere se la sua prossima mossa sarà quella scendere in piazza con i pro-Pal e sfilare contro le forze dell’ordine. L’Italia sta dalla parte del diritto, della libertà e di Israele. L’Albanese, invece, dalla parte della menzogna", conclude.