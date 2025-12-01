Mo: Ben Gvir, 'Netanyahu incastrato da corruzione nel sistema giudiziario'

Tel Aviv, 1 dic. (Adnkronos) - Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha dichiarato durante la riunione del suo partito che "eliminare la corruzione nel sistema giudiziario è fondamentale, e altrettanto importante è la grazia per il primo ministro, che ...

Tel Aviv, 1 dic. (Adnkronos) – Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha dichiarato durante la riunione del suo partito che "eliminare la corruzione nel sistema giudiziario è fondamentale, e altrettanto importante è la grazia per il primo ministro, che porterà alla riconciliazione e al suo risanamento". "La stessa corruzione – ha aggiunto – ha portato alla persecuzione del primo ministro e a incastrarlo per i casi a cui stiamo assistendo".