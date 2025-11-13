Mo: Bennett, 'accordo di cessate il fuoco è come 'Oslo sotto steroidi''

Tel Aviv, 13 nov. (Adnkronos) - "Trasferire il controllo della sicurezza a Gaza a forze multinazionali, alcune delle quali ostili, come la Turchia, mette a repentaglio la sicurezza di Israele. Trasferire il controllo del nostro destino al Qatar finanziato da Hamas e a Erdogan è come se O...

Tel Aviv, 13 nov. (Adnkronos) – "Trasferire il controllo della sicurezza a Gaza a forze multinazionali, alcune delle quali ostili, come la Turchia, mette a repentaglio la sicurezza di Israele. Trasferire il controllo del nostro destino al Qatar finanziato da Hamas e a Erdogan è come se Oslo fosse sotto steroidi". Lo ha detto l'ex primo ministro Naftali Bennett in una dichiarazione riportata dai media ebraici, riferendosi al ruolo del Qatar come mediatore chiave nell'accordo del mese scorso, che dovrebbe porre fine alla guerra a Gaza.

Bennet ha chiesto anche la divulgazione delle concessioni fatte da Israele nell'ambito dell'accordo di tregua. "Se c'è una lezione che ci è rimasta impressa dal fallimento del 7 ottobre, è che non dobbiamo addormentarci e sperare nel meglio", ha aggiunto. "Le Idf devono avere la libertà di agire in ogni momento. Lo Stato di Israele non è un protettorato".