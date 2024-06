Mo: Blinken a Paesi regione, 'se volete cessate il fuoco fate pressione su Hamas'

Il Cairo, 10 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – "Il mio messaggio ai governi della regione è che se volete un cessate il fuoco, fate pressione su Hamas affinché lo accetti. Se volete alleviare la sofferenza dei palestinesi a Gaza, fate pressione su Hamas affinché dica sì". Questo l'appello ai Paesi del Medio Oriente del segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Egitto dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah al-Sisi. "Se volete che gli ostaggi ritornino a casa, fate pressione su Hamas affinché dica sì. Se volete evitare che il conflitto si espanda, fate pressione su Hamas affinché dica sì", ha continuato Blinken, prima di aggiungere che la proposta del presidente americano Joe Biden è "molto vicina" a qualcosa che il gruppo islamico palestinese "aveva accettato in precedenza".

Il segretario di Stato ha sottolineato che, se si raggiungesse un cessate il fuoco, "si aprirebbe la strada verso una sicurezza e una pace più durature a Gaza". Blinken ha anche elogiato "il ruolo chiave dell'Egitto come mediatore, non solo per portare Hamas al tavolo dei colloqui, ma per convincerlo a dire sì". "I nostri omologhi egiziani sono stati in contatto con Hamas fino a poche ore fa", ha osservato, sottolineando che "è fondamentale continuare a lavorare sui piani per il giorno dopo" a Gaza, compresi quelli sulla governance e sulla ricostruzione. Di queste stesse cose Blinken parlerà nel suo tour nella regione, che lo porterà in Israele, Giordania e Qatar.