Mo: Boccia, 'Crosetto protegge Meloni, irresponsabilità non fare nulla contro Netanyahu'

Roma, 25 set.-(Adnkronos) – “Ciò che sta accadendo a Gaza è uno dei drammi più atroci del XXI secolo e se nelle strade, nelle piazze del Paese, nelle case, nella coscienza delle italiane e degli italiani questa vicenda è diventata centrale, non è perché è sinistra o di destra, ma perché è una delle più grandi tragedie del tempo che viviamo.

E noi tutti sentiamo la responsabilità di non riuscire a fare quello che dovremmo fare. Abbiamo apprezzato il tentativo del ministro Crosetto alla Camera di dire parole chiare e purtroppo al Senato di proteggere la premier dalle sue stesse parole, ma non so se ci è riuscito. Perché Meloni sta utilizzando anche le manifestazioni per la Palestina e l’iniziativa della Flotilla per dividere il paese, per fare la vittima. La stessa forza che usa nel criminalizzare l’opposizione e chi manifesta, nel dipingersi vittima, dovrebbe metterla nel lavoro diplomatico, nel condannare Netanyahu, nel parlare con il suo amico Trump. E invece di dichiarazioni a favore di telecamere venga a confrontarsi in Parlamento”. Così il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, intervenendo nell’Aula del Senato dopo l’intervento del ministro della Difesa.

“Chiediamo al ministro della Difesa – prosegue – di prendere seriamente in considerazione la lettera che ha ricevuto ieri, insieme con la presidente del Consiglio, con il ministro Tajani e con gli ambasciatori dei paesi coinvolti dal viaggio di Flotilla. In quella lettera, inviata da un gruppo di avvocati volontari, si dice chiaramente che Global Sumud Flotilla è una missione pacifica, umanitaria e necessaria perché su quelle barche ci sono medici e infermieri. Medicine e cibo non possono più entrare a Gaza perché non è più consentito da Israele e perché non ci sono corridoi umanitari. Noi stessi, attraverso il governo, siamo costretti a paracadutare il cibo per i bambini gazawi, e questo rende evidente che non ci sono più in quel luogo condizioni umanitarie. La situazione a Gaza ha raggiunto il livello della catastrofe umanitaria, non lo ha stabilito il Pd, ma l’Onu".

"La commissione internazionale di inchiesta dell’Onu ha concluso il 16 settembre che le autorità israeliane hanno commesso atti di genocidio contro i palestinesi a Gaza. Flotilla è una missione umanitaria, pacifica e disarmata, non ci sono armi sulle navi e non ha legami con nessuno: se qualcuno ha le prove del contrario le esibisca in Parlamento. Quello che noi stiamo chiedendo alla maggioranza è di prendere atto che aver coperto il governo Netanyahu ha portato a calpestare il diritto internazionale. Il multilateralismo non esiste più perché l’ambiguità del nostro governo ha finito spesso per consentire a Trump di fare tutto quello che voleva con Netanyahu e con Putin. La condizione nella quale noi siamo è marginalizzazione del nostro ruolo e di indebolimento dell’Unione europea, che resta la nostra unica stella polare e speranza. La responsabilità di un paese e di un governo non è non fare nulla, come se non si dovesse disturbare. Responsabilità di un governo è fare in modo che il massacro del popolo palestinese venga fermato. Non fare nulla è irresponsabilità”, conclude.