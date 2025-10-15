Mo: Bonelli, 'perché Tajani non porta atto per riconoscimento dello Stato di Palestina?'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Gaza oggi è un cumulo di macerie: quasi 70mila morti, tra cui 20mila bambini. Ospedali, scuole, case, interi quartieri cancellati. Davanti a questo disastro umanitario, il ministro Tajani parla di 'ricostruzione' ma noi vorremmo sapere chi pagherà la ricostruzione e principalmente chi ha distrutto Gaza". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Il processo di pace non sarà tale se dalla Cisgiordania i territori occupati violentemente e illegalmente dai coloni israeliani non verranno liberati. La comunità internazionale dovrebbe chiedere la liberazione di Marwan Barghouti, l’unico leader in grado di rappresentare un processo politico e democratico palestinese. Oggi abbiamo appreso che Barghouti è stato picchiato in carcere".

"Secondo l’Undp, oltre l’80% degli edifici di Gaza è distrutto o gravemente danneggiato, e nella città di Gaza la percentuale sale al 92%. Parlare di ricostruzione senza dire chi pagherà, con quali garanzie e con quale legittimità, è un insulto alle vittime. Noi siamo pronti a cooperare e a confrontarci con il governo ma su proposte chiare e non messaggi vaghi come è stato il governo italiano sino ad oggi di fronte alla pulizia etnica realizzata contro il popolo palestinese da parte del governo criminale di Netanyahu”.