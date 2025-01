Mo: Boschi, 'Tajani impalpabile in questa vicenda'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Speriamo che l’accordo sia effettivamente confermato da Israele e che regga. Spiace comunque che il governo italiano non abbia giocato un ruolo da protagonista. Il ministro Tajani è stato impalpabile in questa vicenda, si recherà nei prossimi gi...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Speriamo che l’accordo sia effettivamente confermato da Israele e che regga. Spiace comunque che il governo italiano non abbia giocato un ruolo da protagonista. Il ministro Tajani è stato impalpabile in questa vicenda, si recherà nei prossimi giorni in Medio Oriente, così come è andato in Libano o in Siria, ma tutto sempre a cose fatte, quando ormai gli accordi sono stati raggiunti da altri”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante la trasmissione di Tv2000 "Di Bella sul 28".

“L’Italia ha perso l'occasione, che abbiamo avuto con la presidenza italiana del G7, di giocare un ruolo da protagonista nel processo di pace in Medio Oriente e dispiace perché da sempre il nostro Paese ha giocato un ruolo da protagonista nel dialogo nel Mediterraneo, dai governi storici della Dc fino a quello Draghi, che è stato centrale nelle relazioni internazionali”.