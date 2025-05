Mo: Braga, 'da Tajani inerzia, Italia non all'altezza tradizione diplomatica'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La solidarietà è uno strumento fondamentale, è quello che distingue la civiltà dalla barbarie. Ma nel conflitto in Medio Oriente non basta e non può bastare". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "La solidarietà è uno strumento fondamentale, è quello che distingue la civiltà dalla barbarie. Ma nel conflitto in Medio Oriente non basta e non può bastare". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

"Dopo la morte di migliaia e migliaia di civili, bambini, operatori umanitari, di fronte al piano criminale di Netanyahu che vuole annientare il popolo palestinese.

Per questo chiediamo al governo italiano di essere all’altezza della sua tradizione diplomatica e di farsi promotore di azioni concrete, già in ritardo, per il cessate il fuoco e la costituzione di due Stati a cui garantire pace e sicurezza. Per questo le parole del Ministro Tajani oggi in Aula sono apparse insufficienti, imbarazzate e imbarazzanti. Perché l’Italia ha mancato tutte le occasioni per agire: dal riconoscimento dello stato di Palestina come hanno fatto Francia e Spagna, al voto contrario alla sospensione dell’accordo di cooperazione tra Ue e Israele. L’inerzia e le mezze parole non possono bastare, noi non ne saremo complici".