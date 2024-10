Mo: capo del Mossad andrà in Qatar per negoziare l'accordo sugli ostaggi

Mo: capo del Mossad andrà in Qatar per negoziare l'accordo sugli ...

Tel Aviv, 24 ott. (Adnkronos) - David Barnea, capo del Mossad israeliano, si recherà a Doha, in Qatar, all'inizio della prossima settimana, nel tentativo di riavviare i negoziati per il rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco con diverse figure chiave. Lo riferiscono i me...