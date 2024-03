Mo: Conte, 'scelta ateneo Torino? Errore capitale mettere in mezzo ricerca'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Qui non c'è una posizione di partito, dunque benissimo Maiorino che ha espresso una sua posizione. Io però sono profondamente convinto, e fa eco anche il mio passato accademico, che l'università e la ricerca scientifica non possano mis...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Qui non c'è una posizione di partito, dunque benissimo Maiorino che ha espresso una sua posizione. Io però sono profondamente convinto, e fa eco anche il mio passato accademico, che l'università e la ricerca scientifica non possano mischiarsi alle politiche governative. Questo è valso anche per l'invasione della Russia, che noi abbiamo condannato fermamente", salvaguardando tuttavia "le relazioni scientifiche tra centri di ricerca, università, accademia" e dunque "vale anche nei rapporti con i centri di ricerca israeliani. Per me è un errore capitale interrompere una relazione scientifica e di ricerca sulla base di quel che avviene da parte del governo di turno dell'uno e dell'altro paese". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il transatlantico e rispondendo alle domande dei cronisti sulla scelta del Senato accademico dell'Università di Torino di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele.

"E' sbagliato il messaggio che la comunità scientifica dà quando preme per interrompere una relazione", rimarca Conte. Poi a chi gli fa notare che su qualcosa la pensa come la premier, che oggi ha espresso in Aula la sua preoccupazione sulla vicenda, "per la legge dei grandi numeri ogni tanto anche lei ci prende…", risponde con un sorriso.