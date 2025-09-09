Mo: Corrado-Scotto, 'grave sabotaggio Flotilla, governi premano su Israele per sicurezza'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto stanotte a Tunisi ci preoccupa molto. Il sabotaggio di barche che hanno uno scopo puramente umanitario sarebbe un fatto gravissimo". Così il deputato Pd, Arturo Scotto, e l’europarlamentare Pd, Annalisa Corrado, in proci...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Quello che è accaduto stanotte a Tunisi ci preoccupa molto. Il sabotaggio di barche che hanno uno scopo puramente umanitario sarebbe un fatto gravissimo". Così il deputato Pd, Arturo Scotto, e l’europarlamentare Pd, Annalisa Corrado, in procinto di partire dalla Sicilia con la Global Sumud Flotilla.

"Come gravi ci sembrano le affermazioni di chi nega o sminuisce, di fronte alle immagini che, da diverse prospettive, appaiono piuttosto eloquenti.

Chiediamo al governo di Giorgia Meloni, ai ministri Tajani e Crosetto e governi europei tutti di fare una pressione vera nei confronti del governo israeliano affinché la Flotilla possa portare fino in fondo la propria missione umanitaria, disarmata, pacifica, che si svolge nel pieno solco del diritto internazionale. Missione che, vale la pena ribadirlo, è quella di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, assediata da bombe, sete, sadismo e carestia indotta”.