Mo: Croce Rossa, 'molto preoccupati per condizioni ostaggi a Gaza'

Gaza, 14 feb. (Adnkronos) – Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, che sta in parte facilitando gli scambi di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas, ha dichiarato di essere “molto preoccupato” per le condizioni dei restanti prigionieri detenuti dal gruppo islamista a Gaza. La dichiarazione giunge mentre Israele si prepara al rilascio previsto di tre ostaggi domani.

"Le ultime operazioni di rilascio rafforzano l'urgente necessità che il Cicr possa accedere alle persone tenute in ostaggio. Restiamo molto preoccupati per le condizioni degli ostaggi", afferma la Croce Rossa in una dichiarazione su X, riferendosi al rilascio della scorsa settimana di Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami, che apparivano tutti emaciati, fragili e instabili sulle loro gambe.

"Abbiamo costantemente ribadito che le operazioni di rilascio e trasferimento devono essere svolte in modo dignitoso e sicuro", insiste l'organizzazione. "Il Cicr continuerà i suoi sforzi per vedere tutti gli ostaggi rilasciati, fino al ritorno dell'ultimo di loro".