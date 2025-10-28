Mo: De Corato (FdI), 'solidarietà a Fiano, Milano da due anni preda di antisemiti'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "In primis esprimo la mia totale solidarietà all’amico Fiano, che ai tempi in cui ricoprivo la carica di vice Sindaco della città era capogruppo del Pd, per quanto subito all'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi anche il consigliere Nahum ha parlato chiaro: tutti gli ebrei dovrebbero esprimersi senza nascondersi dietro nulla e senza mezzi termini, evidenziando il forte clima antisemita che viene da sinistra che nella nostra Nazione e soprattutto a Milano è ben presente.

Fiano lo ascolti e faccia lo stesso con la comunità ebraica di Milano". Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vice presidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.

"La nostra città negli ultimi 24 mesi, purtroppo, è diventata la più antisemita d’Italia. Perché alcuni politici di Sinistra, invece di ammettere che questi pro-Hamas e pro-Pal, supportati da centri sociali e no-global sono violenti e pericolosi, cercano in qualche modo di tollerarli e giustificarli? Milano da 2 anni a questa parte è preda loro, con settimanali manifestazioni a base di insulti, slogan, urla d’odio e spesso anche attacchi violenti contro forze dell’ordine e anche nei confronti di esercizi commerciali", conclude.