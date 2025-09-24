Mo: De Corato (Fdi), 'timore per nuovo evento pro Hamas strumentale contro Governo'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Questa sera a Milano è previsto un altro evento in favore e a sostegno della Palestina, in un luogo totalmente diverso rispetto a due giorni fa ed esattamente a due minuti a piedi dal Duomo. Viste le premesse e le minacce dei pro-Hamas, temiamo che l’o...

Roma, 24 set.-(Adnkronos) – “Questa sera a Milano è previsto un altro evento in favore e a sostegno della Palestina, in un luogo totalmente diverso rispetto a due giorni fa ed esattamente a due minuti a piedi dal Duomo. Viste le premesse e le minacce dei pro-Hamas, temiamo che l’occupazione di Piazza della Scala di questa sera possa essere un’altra manifestazione strumentale per ricattare Governo e Istituzioni.

Ciò sarebbe vergognoso, respingiamo nella maniera più totale qualsiasi provocazione. Non si possono assumere atteggiamenti estremisti e violenti, come quelli di lunedì scorso, nei confronti in primis delle forze dell’ordine e poi delle istituzioni tutte”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.