Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**

Washington, 17 gen. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato nella notte a far parte del 'Board of Peace' per Gaza, che dovrebbe supervisionare la governance temporanea di Gaza. Lo ha riferito ad Haaretz una fonte diplomatica, secondo cui i leader di tutti gli stati mediatori (Egitto, Qatar e Turchia) sono stati invitati a far parte del consiglio.