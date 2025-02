Mo: funerali Nasrallah, Khamenei 'resistenza a Israele continuerà'

Beirut, 23 feb. (Adnkronos/Afp) - La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha promesso di continuare la "resistenza" a Israele, in un messaggio pubblicato in occasione dei funerali in Libano dell'ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso a settembre da un...

Beirut, 23 feb. (Adnkronos/Afp) – La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha promesso di continuare la "resistenza" a Israele, in un messaggio pubblicato in occasione dei funerali in Libano dell'ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso a settembre da un attacco israeliano.

"Il nemico deve sapere che la resistenza contro l’usurpazione, l’oppressione e l’arroganza non finirà e continuerà fino al suo obiettivo finale", ha dichiarato Ali Khamenei riferendosi a Israele, nemico giurato del potere iraniano e che non riconosce la sua esistenza come Stato.