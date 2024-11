Mo: Gantz, 'non dobbiamo fare cose a metà, accordo rafforzerà Hezbollah'

Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) - "Il ritiro delle forze e le dinamiche che si creeranno renderanno le cose per noi più difficili e sarà più facile per Hezbollah riorganizzarsi". Lo ha scritto su X il leader del Partito di Unità Nazionale israeliano Benny Gantz, e...

Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) – "Il ritiro delle forze e le dinamiche che si creeranno renderanno le cose per noi più difficili e sarà più facile per Hezbollah riorganizzarsi". Lo ha scritto su X il leader del Partito di Unità Nazionale israeliano Benny Gantz, esprimendosi contro l'accordo con Hezbollah in Libano. "Non dobbiamo fare le cose a metà, non dobbiamo perdere l'opportunità di un accordo forte che cambierà radicalmente la situazione nel nord", ha aggiunto.