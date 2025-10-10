Mo: Gasparri, 'alcuni delusi da traguardo, come se sfiducia Trump fosse superiore a pace'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Alcuni sembrano quasi delusi dal fatto che Trump abbia realizzato questo traguardo in Medio Oriente, come se la sfiducia in Trump fosse superiore alla speranza di una pace. Ora speriamo che cessino anche le manifestazioni con poliziotti e carabinieri feriti. E speri...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Alcuni sembrano quasi delusi dal fatto che Trump abbia realizzato questo traguardo in Medio Oriente, come se la sfiducia in Trump fosse superiore alla speranza di una pace. Ora speriamo che cessino anche le manifestazioni con poliziotti e carabinieri feriti. E speriamo che il popolo palestinese trovi un futuro, una democrazia, una libertà, perché oggi vediamo gente disperata che si muove tra le macerie".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a L’Aria che Tira su La7.

"Io credo che l'America abbia fatto l'America. Trump è stato eletto con lo slogan ‘America first’. Ha messo i dazi per rilanciare la sua produzione. Ha detto all’Europa di armarsi. Questo era il programma. Obama ha ricevuto il premio Nobel ma ha fatto più guerre di Trump. Trump le chiude, Obama le fa. In America i repubblicani sono quelli che chiudono le guerre aperte dai democratici. Quindi il problema è che Trump si trova condannato a fare quello che l'America deve fare. Basta ricordare gli incontri tra Nixon e Breznev o tra Reagan e Gorbaciov", conclude.