Mo: Gasparri, 'certi che tutti denunceranno violenza contro giornalista Sorrentino'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Vergognosa aggressione a Giulia Sorrentino, coraggiosa giornalista de 'Il Giornale', che stava seguendo la consueta manifestazione fondamentalista pro-Pal, che si tiene quasi tutti i sabati a Milano. La Sorrentino è stata fatta oggetto di insulti e...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Vergognosa aggressione a Giulia Sorrentino, coraggiosa giornalista de 'Il Giornale', che stava seguendo la consueta manifestazione fondamentalista pro-Pal, che si tiene quasi tutti i sabati a Milano. La Sorrentino è stata fatta oggetto di insulti e minacce inaccettabili. Siamo certi che tutto il mondo della stampa, e non solo, denunci la violenza fatta nei confronti della giornalista e che sosterrà il suo diritto a raccontare la verità dell’orrore fondamentalista che minaccia la libertà e la democrazia nel nostro Paese”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri.