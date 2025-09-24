Mo. Gasparri, 'sinistra sta con terroristi o dalla parte della libertà?

Roma, 24 set.-(Adnkronos) – “È colossale l'ipocrisia della sinistra di fronte alla chiara posizione del governo italiano. L’Italia si dice favorevole a riconoscere la Palestina ovviamente a condizione che non sia rappresentata dai tagliagole e terroristi di Hamas. Noi vogliamo una Palestina libera e democratica, in cui la sovranità sia esercitata dal popolo e non da un'organizzazione fondamentalista che vuole distruggere Israele.

L'Italia quindi dice sì al riconoscimento, ma a condizione che Hamas non abbia più nessun ruolo nella vita e nel governo dei palestinesi e della Palestina". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Chi ha una posizione diversa dalla nostra vuole forse fiancheggiare Hamas? Dica la sinistra con chiarezza: sta da parte dei terroristi o dalla parte della libertà? Dalla parte del popolo palestinese o dalla parte di chi ha sequestrato e massacrato israeliani, si è reso responsabile dell'attacco del 7 ottobre e di migliaia di episodi di violenza e di terrorismo? Noi siamo per due popoli e due democrazie. La sinistra, evidentemente, è a favore anche di Hamas. Lo dicano. Siamo noi dalla parte giusta della democrazia, della verità e della libertà. La sinistra, come sempre, è ambigua. Sono con Hamas e il terrorismo o con la libertà e la democrazia? Rispondano!”, conclude.