Mo: Giordania chiede ripristino fondi per l’Unrwa

Amman, 28 gen. (Adnkronos) - "La potenziale partecipazione di 12 membri del personale dell'Unrwa agli del 7 ottobre non giustifica misure per affamare un'intera nazione". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri e vice primo ministro della Giordania Ayman Safadi, aggiungendo c...