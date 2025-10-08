Mo: Gribaudo (Pd), 'Meloni e Salvini senza postura istituzionale, abbassino toni'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Chi sta sottovalutando è chi non è all’altezza del ruolo che ricopre: quando si è presidente del Consiglio e vicepremier lo si è del Paese tutto. Sono imbarazzata da una mancanza di postura istituzionale da parte della premier Meloni...

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "Chi sta sottovalutando è chi non è all’altezza del ruolo che ricopre: quando si è presidente del Consiglio e vicepremier lo si è del Paese tutto. Sono imbarazzata da una mancanza di postura istituzionale da parte della premier Meloni e dal ministro Salvini, perché dovrebbero essere loro ad abbassare i toni". Così Chiara Gribaudo, vicepreside del Partito democratico, a Tagadà su La7.

"I ministri Piantedosi e Crosetto – prosegue – almeno hanno una postura istituzionale, così come il prefetto di Roma. Poi però Meloni e Salvini fomentano gli scontri con interrogazioni parlamentari degli anni 70. Sono ridicoli, peccato che ricoprano le cariche più importanti".

"I toni però ovviamente sono solo sulle piazze, mai quando serve. Si è complici se si sta zitti, come fatto dal Governo quando si è astenuto all’Onu. Sicuramente continuare a fomentare non aiuta il clima. I primi che devono dare il buon esempio sono coloro che governano", conclude.