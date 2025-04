Mo: Guardian, 'paramedici palestinesi avevano mani legate, sono stati giustiziati'

Gaza, 1 apr. (Adnkronos) - Secondo due testimoni oculari, alcuni dei corpi di 15 paramedici e soccorritori palestinesi, uccisi dalle forze israeliane e sepolti in una fossa comune nove giorni fa a Gaza, sono stati trovati con le mani e le gambe legate e con ferite da arma da fuoco alla testa e al to...

Gaza, 1 apr. (Adnkronos) – Secondo due testimoni oculari, alcuni dei corpi di 15 paramedici e soccorritori palestinesi, uccisi dalle forze israeliane e sepolti in una fossa comune nove giorni fa a Gaza, sono stati trovati con le mani e le gambe legate e con ferite da arma da fuoco alla testa e al torace. Lo riporta il Guardian, sottolineando che le testimonianze si aggiungono a un crescente corpus di prove che indicano un potenziale crimine di guerra commesso il 23 marzo, quando gli equipaggi delle ambulanze della Mezzaluna Rossa palestinese e i soccorritori della protezione civile furono stati inviati sulla scena di un attacco aereo nelle prime ore del mattino nel distretto di al-Hashashin di Rafah, la città più a sud di Gaza.

I team umanitari internazionali hanno avuto accesso al sito solo questo fine settimana. Un corpo è stato recuperato sabato. Altri quattordici sono stati trovati in una fossa sabbiosa domenica e sono stati portati per le autopsie nella vicina città di Khan Younis. Ahmed al-Farra, medico presso l'ospedale Nasser di Khan Younis, ha assistito all'arrivo di alcuni resti. "Ho potuto vedere tre corpi quando sono stati trasferiti all'ospedale Nasser. Avevano proiettili nel petto e nella testa. Sono stati giustiziati. Avevano le mani legate", ha detto Farra. "Li hanno legati in modo che non potessero muoversi e poi li hanno uccisi". Ha fornito fotografie che ha detto di aver scattato a uno dei morti all'arrivo in ospedale. Le foto mostrano una mano all'estremità di una camicia nera a maniche lunghe con un cordino nero annodato attorno al polso.

Un altro testimone, un funzionario di un'agenzia umanitaria internazionale che ha preso parte al recupero dei resti a Rafah domenica, ha dichiarato di aver visto le prove che uno dei morti era stato colpito da colpi d'arma da fuoco dopo essere stato arrestato. "Ho visto i corpi con i miei occhi quando li abbiamo trovati nella fossa comune", ha detto al Guardian in un'intervista telefonica il testimone, che non ha voluto che il suo nome venisse utilizzato per la sua sicurezza. "Avevano segni di colpi multipli al petto. Uno di loro aveva le gambe legate. Uno è stato colpito alla testa. Sono stati giustiziati".