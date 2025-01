Mo: Haaretz, 'comandante di Hamas ucciso in Cisgiordania'

Mo: Haaretz, 'comandante di Hamas ucciso in Cisgiordania'

Ramallah, 27 gen. (Adnkronos) - Un comandante di Hamas sarebbe stato ucciso in un attacco aereo delle Idf nella città di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce Haaretz, citando funzionari sanitari palestinesi secondo i quali nel raid sarebbe rimasta ferita anche un'altra persona in mani...