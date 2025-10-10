Mo: Hamas, 'monitoriamo il ritiro delle Idf'

Gaza, 10 ott. (Adnkronos) - "L'accordo di cessate il fuoco è entrato in vigore. Stiamo monitorando il ritiro dell'esercito israeliano in conformità con l'accordo". Lo ha detto alla rete televisiva saudita Al-Arabiya il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, aggiunge...

Gaza, 10 ott. (Adnkronos) – "L'accordo di cessate il fuoco è entrato in vigore. Stiamo monitorando il ritiro dell'esercito israeliano in conformità con l'accordo". Lo ha detto alla rete televisiva saudita Al-Arabiya il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, aggiungendo che "i palestinesi hanno confermato che ostacoleranno qualsiasi tentativo di sfollamento. Non daremo a Israele alcuna scusa per tornare in guerra".