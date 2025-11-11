Mo: Hamas, 'pena morte Israele a terroristi crimine e violazione diritto internazionale'

Gaza, 11 nov. (Adnkronos) – La legge proposta "incarna il brutto volto fascista dell'occupazione sionista canaglia e rappresenta una palese violazione del diritto internazionale". Questo il commento di Hamas dopo l'approvazione ieri in prima lettura, da parte del parlamento israeliano, della proposta di legge per la pena di morte per i "terroristi": una misura che potrebbe essere applicata ai palestinesi condannati per attacchi mortali contro gli israeliani.

Il ministero degli Esteri palestinese con sede a Ramallah l'ha definita una "nuova forma di crescente estremismo e criminalità israeliana contro il popolo palestinese".

L'emendamento al codice penale, richiesto dal ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir e approvato dal Comitato per la sicurezza nazionale, è stato approvato con 39 voti favorevoli e 16 contrari. Deve superare una seconda e una terza lettura prima di diventare legge.