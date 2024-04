Mo: Idf, 'abbattuto drone diretto verso Israele'

Tel Aviv, 15 apr. (Adnkronos) - Gli aerei israeliani hanno abbattuto un drone diretto verso Israele e proveniente da est. Lo ha riferito l’Idf, aggiungendo che "l'uav è stato monitorato dai soldati, non ha rappresentato una minaccia e non sono state suonate sirene secondo il p...

Tel Aviv, 15 apr. (Adnkronos) – Gli aerei israeliani hanno abbattuto un drone diretto verso Israele e proveniente da est. Lo ha riferito l’Idf, aggiungendo che "l'uav è stato monitorato dai soldati, non ha rappresentato una minaccia e non sono state suonate sirene secondo il protocollo. Non sono stati segnalati feriti e non è stato causato alcun danno".