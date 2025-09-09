Mo: Idf, 'agiremo con maggiore forza a Gaza City'

Tel Aviv, 9 set. (Adnkronos/Afp) - L'esercito israeliano ha dichiarato che agirà con "maggiore forza" a Gaza City e ha intimato ai residenti di andarsene. In una dichiarazione pubblicata su X, il colonnello dell'Idf Avichay Adraee ha scritto, dopo che il primo ministro isr...

Tel Aviv, 9 set. (Adnkronos/Afp) – L'esercito israeliano ha dichiarato che agirà con "maggiore forza" a Gaza City e ha intimato ai residenti di andarsene. In una dichiarazione pubblicata su X, il colonnello dell'Idf Avichay Adraee ha scritto, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intimato ai residenti del più grande centro urbano della Striscia di Gaza di andarsene: "A tutti i residenti di Gaza City, le forze di difesa sono determinate a sconfiggere Hamas e agiranno con maggiore forza nell'area di Gaza City.

Evacuare immediatamente attraverso l'asse Al-Rashid".