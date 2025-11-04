Mo: Idf, 'arrestati due agenti di Hamas in Cisgiordania'

Tel Aviv, 4 nov. (Adnkronos) - Due agenti di Hamas sono stati arrestati dall'esercito israeliano durante un raid nella zona di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce l'Idf, aggiungendo che i due sono stati arrestati dalle truppe dell'unità commando Duvdevan in ...

Tel Aviv, 4 nov. (Adnkronos) – Due agenti di Hamas sono stati arrestati dall'esercito israeliano durante un raid nella zona di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce l'Idf, aggiungendo che i due sono stati arrestati dalle truppe dell'unità commando Duvdevan in due distinte operazioni sotto copertura nel campo di Balata e in un altro villaggio vicino a Nablus, in seguito a informazioni fornite dallo Shin Bet.