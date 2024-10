Mo: Idf, nelle ultime 48 ore uccisi nei raid sul Libano 3 comandanti regionali di Hezbollah

Beirut, 23 ott. (Adnkronos) - I comandanti di tre unità regionali di Hezbollah sono stati uccisi nel corso di raid aerei israeliani effettuati negli ultimi due giorni in Libano. A darne notizia sono state le Forze di Difesa israeliane precisando che gli attacchi sferrati dai caccia nelle ulti...

Beirut, 23 ott. (Adnkronos) – I comandanti di tre unità regionali di Hezbollah sono stati uccisi nel corso di raid aerei israeliani effettuati negli ultimi due giorni in Libano. A darne notizia sono state le Forze di Difesa israeliane precisando che gli attacchi sferrati dai caccia nelle ultime 48 ore hanno preso di mira e ucciso i comandanti di Hezbollah per le aree di Jibchit, Jouaiyya e Qana, responsabili del lancio di razzi e missili sulle città israeliane dalle rispettive aree. A riferirne è il Times of Israel.