Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania'

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Le truppe dell'Idf hanno sparato e ucciso un aggressore palestinese durante la notte, dopo essere state attaccate con lancio di pietre nei pressi del villaggio di Al-Lubban ash-Sharqiya in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, secondo cui le tr...

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) – Le truppe dell'Idf hanno sparato e ucciso un aggressore palestinese durante la notte, dopo essere state attaccate con lancio di pietre nei pressi del villaggio di Al-Lubban ash-Sharqiya in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, secondo cui le truppe della 636a Unità di raccolta di informazioni di combattimento stavano conducendo un'operazione lungo una strada principale nella Cisgiordania settentrionale quando diversi sospettati hanno iniziato a lanciare pietre contro di loro.

Secondo quanto riferito dall'Idf, i soldati hanno aperto il fuoco, uccidendo uno degli aggressori e ferendone altri due. Nessun soldato israeliano è rimasto ferito nell'incidente.