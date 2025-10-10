Mo: informativa Tajani alla Camera mercoledì alle 9**

Roma, 10 ott (Adnkronos) – Mercoledì prossimo, alle 9, ci sarà una informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera dei deputati sugli accordi di pace in medio oriente. Lo rende noto la Camera.
